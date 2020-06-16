Мать погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала, каким был ее сын

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16 июня 2020, 09:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: YouTube

место аварии с участием Михаила Ефремова, vlad_zhen/Instagram

Мать Сергея Захарова, который погиб в понедельник, 8 июня, в дорожно-транспортном происшествии с участием знаменитого актера Михаила Ефремова в центре Москвы, рассказала, каким был ее сын.

Женщина сообщила, что в их родном селе все жили дружно, не ссорясь и не ругаясь. Мария Захарова также впомнила, как однажды во время пожара ее сын рисковал собственной жизнью, помогая спасать людей из горящего дома.

Мать Сергея в рамках передачи на телеканале "Россия 1" не сдерживала слез. Она призналась, что ей будет очень плохо без сына, который был для нее очень желанным ребенком.

Ранее адвокат Эльман Пашаев в рамках беседы с журналистами рассказал, как после дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек, чувствует себя его подзащитный - актер Михаил Ефремов.