Стали известны подробности стрельбы на Ленинском проспекте

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15 июня 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Полиция. Фото: соцсети

В МВД рассказали подробности перестрелки на Ленинском проспекте в Москве, в ходе которых были ранены два сотрудника ДПС. Оказалось, что стрельбу устроил вовсе не водитель такси.

Ранее сообщалось, что стражи порядка остановили водителя такси на Ленинском проспекте в районе дома 156, чтобы проверить документы, после чего началась стрельба, несколько человек оказались ранены.

«Сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения. Проходящий мимо гражданин, предположительно из травматического оружия, произвел выстрелы в сотрудников ДПС в результате чего двое полицейских получили ранения», - сообщили в полиции города.