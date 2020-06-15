В Москве неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции, есть раненые

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15 июня 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Полиция. Фото: соцсети

В Москве на Ленинском проспекте водитель открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Известно, что два сотрудника полиции получили тяжелые ранения.

Согласно имеющейся версии, стрельбу по стражам порядка открыл водитель такси после того, как полицейские попросили его предъявить документы для проверки. «По предварительным данным, при стрельбе из автомобиля такси на Ленинском проспекте ранены двое полицейских и один гражданский», - сообщают в экстренных службах.

Отмечается, что водитель задержан, он был ранен в результате перестрелки.