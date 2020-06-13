Конфликт со стрельбой произошел на Бойцовой улице в столице, пострадавший госпитализирован

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13 июня 2020, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Москве в субботу, 13 июня, вечером, конфликт со стрельбой произошел на Бойцовой улице. В столичной полиции сообщили, что по адресу улица Бойцовая, дом 1 произошел конфликт между двумя мужчинами.

В ходе выяснения отношений один из них, предположительно, из травматического пистолета выстрелил в своего оппонента и после этого скрылся с места происшествия. Пострадавший госпитализирован с ранением в живот. Сообщение об инциденте поступило в полицию в 19:43, - передает ТАСС.

По данным столичного главка МВД, полиция проводит проверку, устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Подозреваемый разыскивается.