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В аэропорт «Жуковский» вернулся самолет, вылетевший ранее в Якутск

, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В аэропорт «Жуковский» вернулся самолет, вылетевший ранее в Якутск
аэропорт, Matthias Balk/dpa

Самолет, вылетевший ранее из подмосковного аэропорта "Жуковский", вернулся в авиагавань. Согласно последним данным, это случилось после срабатывания датчика, свидетельствующего о неисправности двигателя.

В пресс-службе аэропорта отметили, что экипаж зафиксировал срабатывание датчика вскоре после того, как летательный аппарат поднялся в воздух.

Уточняется, что самолет должен был прибыть в Якутск, однако командир принял решение о возвращении в аэропорт вылета. После выработки части топлива воздушное судно совершило благополучную посадку в подмосковном "Жуковском".

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