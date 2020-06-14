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Пассажир рассказал подробности столкновения двух самолетов в Пулково

, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телеканал "360"

Пассажир рассказал подробности столкновения двух самолетов в Пулково
Пулково, Zamir Usmanov/Russian Look

Пассажир одного из самолетов, которые столкнулись в воскресенье, 14 июня, в петербургском аэропорту Пулково, рассказал сегодня днем в рамках беседы с журналистами подробности происшествия.

Пассажир уточнил, что уже почти заснул, когда внезапно ощутил резкое торможение воздушного судна. Он не сразу понял, что произошло. По словам мужчины, остановка случилась перед поворотом на взлетную полосу. Пассажир самолета заметил, что на борту паники не было, все вели себя абсолютно спокойно и ждали, когда их выведут на улицу.

Ранее сегодня стало известно, что в Пулково самолеты Boeing 737-800 компании S7 и Airbus 320 "Уральских авиалиний" столкнулись во время руления на полосе. Никто не пострадал.

ЕТ

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