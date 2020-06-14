Два пассажирских самолета столкнулись в петербургском Пулково

Аргументы Недели → Общество 13+

14 июня 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]

В петербургском аэропорту Пулково два пассажирских самолёта столкнулись по касательной на взлётной полосе. Лайнеры не смогли разъехаться при рулении на полосе, и борт S7 зацепился крылом за хвост аэробуса "Уральских авиалиний".

"14 июня при рулении на полосе произошло касательное столкновение самолетов рейсов Санкт-Петербург – Иркутск и Санкт-Петербург – Калининград", – говорится в сообщении ТАСС.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, но ВПП-1 закрыта, работает только вторая полоса.

Самолёт "Уральских" стоял в очереди на старт, когда случилась авария. Его 84 пассажира пока отправлены в терминал, им предоставят резервный борт. Но когда точно — неясно, свободного запасного лайнера сейчас просто нет.

