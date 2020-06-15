В Красноярске женщина избила в лифте трехлетнюю девочку

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15 июня 2020, 09:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: девочка, pixabay.com

В Красноярске разыскивается женщина, которая избила маленькую девочку в лифте дома по адресу улица Вильского, № 18д. Инцидент, произошедший накануне, 14 июня, запечатлели камеры видеонаблюдения.

«Я вышла выносить мусор на лестничную площадку. И услышала, как женщина кричала на ребенка то ли «Дима, хватит», то ли «Дина, хватит», - пишет местная жительница в социальных сетях.

По ее словам, саму женщину она не видела, но знает, что они ехали вниз с 9 этажа.

Кроме того, в Сети появилось видео, на кадрах которого можно заметить, как женщина толкает в лифт 3-летнюю девочку, а потом бьет ее по лицу, что та падает, но это ее не останавливает и она продолжает лупить малышку. При этом, кто эта женщина неизвестно, она приезжала к кому-то в гости и уехала домой на такси.

О происшествии в полицию сообщила председатель совета жильцов дома, показав соответствующий ролик. Инспекторы по делам несовершеннолетний отдела полиции №2 проводят проверку и устанавливают личность женщины и ребенка.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области на пляже реки Дон в Задонске маленького мальчика унесло на круге для купания по течению вниз.