В Липецкой области мальчика в круге унесло течением реки

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12 июня 2020, 22:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vesti-lipetsk.ru

фото: круг, pixabay.com

В пятницу,12 июня, в Липецкой области на пляже реки Дон в Задонске маленького мальчика унесло на круге для купания по течению вниз. Ребенок отплыл недалеко от родителей и стал участником неприятного инцидента.

Согласно источнику, шестилетний мальчик купался в реке с мамой, но в какой-то момент пропал из поля зрения взрослых. Однако дежурившие на данной территории работники управления государственной противопожарной-спасательной службы оперативно среагировали на ситуацию и спасли ребенка.

Отмечается, что мальчик был сильно напуган, его передали родителям. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Кроме того, в пресс-службе УГПСС Липецкой области перечислили правила поведения при купании в реке: купаться следует в специально оборудованных местах; не купаться в нетрезвом состоянии; не допускать грубых игр в воде; не оставлять детей без внимания и с осторожностью плавать на надувных матрасах, кругах — их легко может снести течение.

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