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14 июня 2020, 19:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

больница Ленэкспо, фото: gov.spb.ru

Подтопления в санузлах госпиталя в выставочном павильоне "Ленэкспо" для лечения больных с коронавирусом, полностью ликвидируют в течение недели, сообщила представитель городского комитета по строительству.

По ее словам, подтопление в санузлах частично связано с тем, что переоборудование "Ленэкспо" под временный госпиталь стало первым подобным опытом. Подрядчик строительства временного госпиталя, по словам представитея городского комитета, "устраняет все возникающие на территории госпиталя сложности в оперативном порядке". Так, проработана техническая возможность автоматизированной откачки воды при помощи насосов. Все проблемы обещают устранить к концу недели.

"А в Ленэкспо с завидным постоянством продолжаются рабочие моменты. Друзья, может, нам скинуться на сантехника? А то пациенты сос кричат - сегодня ночью затопило третий пост, и вода подступает к кроватям", - пишет муниципальный депутат Нэлли Вавилина в соцсетях. Медики были вынуждены справляться с затоплением своими силами. Депутат сообщила, что ремонт комплекса ранее обошёлся бюджету более чем в 400 млн рублей.

До этого в ординаторской больницы рухнул потолок.