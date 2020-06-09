Во временной больнице «Ленэкспо», которая обошлась городу в 412 миллионов, рухнул потолок в ординаторской

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9 июня 2020, 14:17 [ «Аргументы Недели» ]

Госпиталь для коронавирусных больных «Ленэкспо», куда было вгрохано 416 миллионов бюджетных денег разваливается прямо на глазах.

Как сообщила муниципальный депутат Нэлли Вавилина, в ординаторской больницы рухнул потолок. Кроме того, она опубликовала фотографии и видео затопленных туалетов временной больницы и напомнила, что более 100 сотрудников ГВВ заразились и оказались либо на больничной койке, либо на домашнем лечении в первую же неделю работы с коронавирусными больными поскольку руководство не обеспечило своих подчиненных защитой.

В администрации Петербурга прокомментировали ситуацию изданию «Подъём», заявив, что «масштаб произошедшего преувеличен».