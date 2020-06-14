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Маслянистое пятно обнаружили на поверхности реки в Подмосковье

, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]

Маслянистое пятно обнаружили на поверхности реки в Подмосковье
река Поля, забор проб, фото: www.shatura.ru

В подмосковной Шатуре на 8 километрах поверхности реки Поля появилось маслянистое пятно, проводился забор проб. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования региона.

Пробы воды переданы в Роспотребнадзор. Сейчас специалисты пытаются установить причину загрязнения реки. Вероятно,  это был сброс с одной из рядом находящихся ферм, либо в воды попали какие-то другие канализационные стоки. Это предстоит выяснить сотрудникам МЧС, Минэкологии и администрации Шатуры. Местным жителям запрещается использовать воду из реки Поля в бытовых целях.

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НС

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