В Брянске расследуют гибель женщины, на которую напали собаки

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14 июня 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

собаки, фото: pixabay.com

Следствие возбудило уголовное дело после обнаружения тела женщины со следами укусов животных в Брянске, сообщает СУ СК РФ по региону. Брянку нашли ночью 12 июня в Бежицком районе города.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Местные СМИ пишут, что некоторые брянцы не верят, что бродячие собаки могли быть агрессивно настроены к человеку. Аналогичную версию предполагает и супруг погибшей. В смерти своей жены он подозревает бойцовских псов. "Кто то держит у себя бойцовых собак и ночью натравливает на местных жителей", — считает мужчина.