Возбуждено уголовное дело после инцидента с катером на Камчатке

На Камчатке возбуждено уголовное дело после происшествия с перевернувшимся в Авачинской бухте катером. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщили в дальневосточном следственном управлении на транспорте СКР.
«Дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения морского транспорта")», - пояснили в ведомстве, отметив, что виновному грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Отмечается, что сейчас судно буксируют в порт Петропавловска-Камчатского. Ориентировочное время прибытия - 15:00 (06:00 мск).
Ранее сообщалось, что четыре человека, находившиеся на борту, пропали без вести.