Возбуждено уголовное дело после инцидента с катером на Камчатке

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14 июня 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: море, pixabay.com

На Камчатке возбуждено уголовное дело после происшествия с перевернувшимся в Авачинской бухте катером. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщили в дальневосточном следственном управлении на транспорте СКР.

«Дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения морского транспорта")», - пояснили в ведомстве, отметив, что виновному грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Отмечается, что сейчас судно буксируют в порт Петропавловска-Камчатского. Ориентировочное время прибытия - 15:00 (06:00 мск).

Ранее сообщалось, что четыре человека, находившиеся на борту, пропали без вести.