На Камчатке перевернулся катер, четыре человека пропали без вести

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14 июня 2020, 08:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Авачинская бухта, Alexandr Arkhipov/Russian Look

В 38 километрах от Авачинской бухты на Камчатке перевернулся катер. Согласно последним данным регионального ГУ МЧС России по Камчатскому краю, пропали без вести четыре человека, находившиеся на борту.

Уточняется, что катер осуществлял доставку груза к другому судну. Пароход, к которому плавсредство должно было доставить груз, в настоящий момент тащит на буксире перевернутый катер в сторону Авачинской бухты.

Обстоятельства происшествия будет выяснять полиция. На место происшествия выехал спасательный катер БЛ-820 с сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части на борту, а также сотрудники морспасслужбы.