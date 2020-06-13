Как наказывали звезд за ДТП с пострадавшими

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13 июня 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

СМИ опубликовали подборку ДТП с участием знаменитостей, в результате которых страдали обычные пешеходы. Толчком для обсуждения этой темы стала авария в центре Москвы с пьяным Михаилом Ефремовым за рулем.

В 2016 году актер Валерий Николаев в результате аварии разбил несколько машин, сбил пешехода и наехал на сотрудника ГИБДД при задержании. Артиста арестовали на 10 суток и выписали штраф в размере 150 тысяч рублей.

В 2013 году певец Витас сбил на внедорожнике велосипедистку и пытался скрыться с места происшествия. При разговоре с полицейскими оскорблял их, пинал и отказывался от теста на алкоголь. В результате артисту выписали штраф в размере ста тысяч рублей и лишили прав на полгода. Пострадавшая утверждала, что Витас угрожал ей после аварии.

А в 2011 году телеведущий и писатель Эдвард Радзинский устроил аварию, в которой погибла девушка. Однако уголовное дело закрыли по амнистии, зато отец погибшей получил 2 миллиона рублей компенсации.

Ранее сообщалось, что семья погибшего в ДТП Захарова оценила видеообращение Ефремова.