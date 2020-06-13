В Москве избили дипломата

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13 июня 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

фото: сайт МВД РФ

Стало известно об инциденте, который произошел на Люсиновской улице возле метро в центре Москвы. Отмечается, что в полицию 12 июня поступило сообщение о нападение на дипломата.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили потерпевшего - атташе, вице-консула посольства Киргизии в Москве Тиграна Кондахчяна. Мужчина рассказал, что около станции метро «Добрынинская» он вступил в конфликт с неизвестным молодым человеком, который был с девушкой. В результате словесной перепали началась драка, пояснил он.

По камерам видеонаблюдения, можно заметить, что оппонент бьет дипломата по голове и уходит. Ведется розыск молодого человека.