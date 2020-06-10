Один человек пострадал в драке в Долгопрудном

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10 июня 2020, 17:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

В Московской области в городе Долгопрудный на берегу Котовского залива конфликт между двумя мужчинами перерос в драку. В результате драки пострадали, по предварительным данным, два человека.

Очевидцы засняли драку нескольких человек на видео, запись опубликована в соцсетях. На кадрах запечатлено, как мужчины в шортах бьют и пинают двух человек, - передает РЕН-ТВ.

В пресс-службе подмосковного ГУ МВД России подтвердили информацию о конфликте, сообщили об одном пострадавшем. По данным полиции, конфликт начался между двумя гражданами на берегу Котовского залива. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.