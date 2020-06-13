На Камчатке медведь растерзал местного жителя

Житель Камчатки стал жертвой медведя. По данным регионального СУ СК России, происшествие случилось на берегу реки Тигиль.
Медведь напал на 46-летнего жителя Вилючинска. Тело мужчины было найдено в 15 километрах от населенного пункта. Медведя позже застрелили местные охотники. В настоящее время следователи проводят проверку по факту инцидента.
Местные жители отмечают, что встречи с медведем в регионе не редки, но чаще это случается зимой, когда животные в поисках пищи подходят к зимовьям или окраинам деревень. К тому же до непосредственного контакта человека с животным, как правило, не доходит.