В Самаре случилось ДТП с двумя легковушками, пострадали пять человек

В Самаре случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Соответствующую информацию предоставили утром в пятницу, 12 июня, в пресс-службе ГУМВД по региону.
Согласно информации полиции, сегодня рано утром водитель, находившийся за рулем ВАЗ-2110, на регулируемом перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора, вследствие чего столкнулся с иномаркой.
В результате аварии пострадали оба водителя и три несовершеннолетних пассажира отечественного автомобиля. Все граждане, получившие травмы различной степени тяжести, были доставлены в больницу.