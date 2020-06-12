В Самаре случилось ДТП с двумя легковушками, пострадали пять человек

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12 июня 2020, 11:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Самаре случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Соответствующую информацию предоставили утром в пятницу, 12 июня, в пресс-службе ГУМВД по региону.

Согласно информации полиции, сегодня рано утром водитель, находившийся за рулем ВАЗ-2110, на регулируемом перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора, вследствие чего столкнулся с иномаркой.

В результате аварии пострадали оба водителя и три несовершеннолетних пассажира отечественного автомобиля. Все граждане, получившие травмы различной степени тяжести, были доставлены в больницу.