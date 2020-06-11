Екатеринбург: нетрезвый водитель заехал на грузовике с кислотой в кювет

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11 июня 2020, 22:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото:pixabey

Грузовик с кислотой перевернулся на трассе в Екатеринбурге. Мужчина получил химические ожоги стоп. Часть кислоты вытекла на дорогу. Причина ДТП - водитель в состоянии алкогольного опьянения.

Фура съехала на обочину на трассе Пермь–Екатеринбург, при падении была повреждена емкость с ядовитой жидкостью. За рулем был 60-летний мужчина, прибывшие медики оказали ему всю необходимую помощь. Пролившаяся кислота попала ему на ноги, став причиной ожогов. Ранее этот мужчина уже привлекался к административной ответственности.

