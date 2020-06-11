Под Рязанью при крушении самолета погиб пилот

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11 июня 2020, 22:12 [ «Аргументы Недели» ]

самолет Х-32 "Бекас", фото: bagnet.org

Легкомоторный самолет "Бекас" потерпел крушение в Рязанской области при обработке поля. Причиной катастрофы могли быть техническая неисправность судна или ошибка пилотирования.

Трагедия произошла недалеко от деревни Авдотьинка. Пилот погиб. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, пожара на земле, разлива топлива не было. Самолет упал на достаточном удалении от жилых домов.

Х-32 "Бекас" - легкий двухместный многоцелевой самолет. Разработан харьковской фирмой "Лилиенталь", выпускается серийно с 1993 года.