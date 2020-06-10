В Ульяновске в результате ДТП скончались три человека

В Ульяновске произошло столкновение двух легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Авария произошла в среду, 10 июня, в 16.50 по московскому времени в Засвияжском районе города, столкнулись Kia Ceed и ВАЗ-21102.
В результате ДТП три человека погибли и один доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. На месте инцидента работают сотрудники госавтоинспекции.
Ранее сообщалось: в районе Третьего транспортного кольца на северо-западе Москвы столкнулись пять машин.