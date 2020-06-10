Из реки в Брянске извлекли тела двух утонувших девочек

Аргументы Недели → Происшествия 13+

10 июня 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт Следкома РФ

В среду, 10 июня, в Бежицком районе Брянска из реки Десна вытащили тела двух утонувших девочек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Следственного комитета по региону.

Согласно источнику, тела подростков 13 и15 лет обнаружили выше по течению от центрального пляжа. По данным следствия, девочки купались в неположенном для этого месте.

На месте происшествия работали 18 человек и 5 единиц техники. При этом от МЧС РФ были направлены два человека и одна единица техники.

Проводится доследственная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего инцидента. Отмечается, что девочки были цыганской национальности.

В Красноярске местный житель обвиняется в убийстве сожительницы и ее двухлетней дочери из-за долга.