В Красноярске мужчина убил сожительницу и ее 2-летнюю дочь, а потом жил в квартире с трупами

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10 июня 2020, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Красноярске местный житель обвиняется в убийстве сожительницы и ее двухлетней дочери из-за долга. Отмечается что мужчина еще несколько дней жил в квартире с телами умерших.

В СК РФ рассказали, что инцидент произошел в сентябре 2019 года в квартире погибших. По данным следствия, 22-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения задушил женщину и ее дочь, а потом продал находящиеся в доме ценности.

«После убийства обвиняемый жил в квартире с телами погибших, а на все вопросы родственников об их местонахождении отвечал, что именно в данный момент они вышли из квартиры … отвечал на смс сообщения, поступавшие на телефон погибшей … Но проведенным расследованием установлено, что злоумышленник был должен женщине деньги, испытывал финансовые трудности, при этом нигде не работал», - уточнили в ведомстве.

В сообщении говорится, что женщина заявила о расставании и потребовала вернуть долг в размере 210 тысяч рублей и автомобиль, который передала ему во временное пользование.

Уголовное дело передано в суд на рассмотрение.

Ранее в Саратове возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который надругался над своей заболевшей коллегой после корпоратива на работе.