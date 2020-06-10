Источник: за автомобилем Михаила Ефремова числятся 155 штрафов почти на 300 тысяч рублей

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10 июня 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Дром

коробка переключения передач, pixabay.com

Утром в среду, 10 июня, источник сообщил, что за принадлежащим знаменитому актеру Михаилу Ефремову автомобилем Jeep Grand Cherokee числятся 155 штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Подчеркивается, что общая сумма штрафов составляет 275 000 рублей. Неоплаченными являются 12 штрафов за 2020 год на сумму 41 250 рублей. Наказания связаны с превышением скорости, неправильной парковкой, а также несоблюдением требований знаков и разметки.

Напомним, что именно на этой машине Михаил Ефремов в минувший понедельник, 8 июня, попал в ДТП в центре Москвы. Он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и врезался в другой автомобиль, водитель которого впоследствии скончался в больнице.