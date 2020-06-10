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Бывшая жена Ефремова заявила, что они вместе «уедут в Амстердам»

, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Бывшая жена Ефремова заявила, что они вместе «уедут в Амстердам»
Михаил Ефремов, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Четвертая жена российского актера Михаила Ефремова, который в минувший понедельник устроил смертельное ДТП в центре Москвы, прокомментировала случившееся и пообещала "увезти" экс-супруга в Нидерланды.

С Ксенией Качалиной связались сотрудники портала teleprogramma.pro. Журналисты уточнили, что речь женщины в ходе беседы зачастую была бессвязной, однако она смогла донести ряд мыслей до собеседников. 

Ксения заметила, что Михаил является высокооплачиваемым актером и иногда передает ей деньги. Далее Качалина честно призналась, что в последние годы сама употребляет алкоголь. Также бывшая жена Ефремова заявила, что они вместе "переедут в Амстердам", поскольку там можно "пить и курить". Ксения также уточнила, что Михаил для нее самый любимый и красивый, он не виноват в случившемся, "его подставили". "Он просто супер, а я нахожусь в федеральном розыске", – заключила Качалина.

ЕТ

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