В Борисоглебске неизвестные вынесли из главпочтамта более миллиона рублей

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9 июня 2020, 22:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: borisoglebsk.riavrn.ru

Борисоглебск. Фото: сайт администрации г. Борисоглебска

В Главпочтамте в Борисоглебске неизвестные украли 1,3 млн рублей. В этот день на почтамте получили наличные, чтобы потом распределить их по отделениям округа.

На место выехала опергруппа, которая устанавливают круг лиц, имевших доступ к деньгам. В городском отделе полиции заявили, что «какие-то версии озвучить пока не могут, так же, как и сумму».

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере), максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы.

В УФПС Воронежской области отметили, что происшествие не отразилось на клиентах, все обязательства перед ними будут выполнены в полном объеме.