Михалков назвал «абсолютно закономерным финалом» аварию с участием Ефремова

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9 июня 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Никита Михалков, Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Председатель Союза кинематографистов, режиссер и актер Никита Михалков во вторник, 9 июня, прокомментировал дорожно-транспортное происшествие, виновником которого стал артист Михаил Ефремов.

Михалков назвал случившееся "абсолютно закономерным финалом для ослепленных вседозволенностью и безнаказанностью". Режиссер также счел происшествие ужасным, трагичным и несправедливым для семьи погибшего Сергея Захарова.

Накануне вечером на Садовом кольце Ефремов, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной, водитель которой впоследствии был экстренно госпитализирован в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. Врачам не удалось спасти пострадавшего.

Актеру грозит до 12 лет колонии.