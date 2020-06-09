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Источник: полицейские оцепили дом на Чистых прудах, где проживает Михаил Ефремов

, 14:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Источник: полицейские оцепили дом на Чистых прудах, где проживает Михаил Ефремов
машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Днем во вторник, 9 июня, стало известно, что сотрудники полиции оцепили жилой дом в районе Чистых прудов в центре Москвы, в одной из квартир которого живет заслуженный артист России Михаил Ефремов.

Согласно данным корреспондента ТАСС, который находится на месте событий, в настоящий момент подойти к зданию нельзя.

Ранее сегодня сообщалось, что из-за ухудшения самочувствия Михаилу Ефремову вызвали врачей. 

Накануне вечером актер, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с другой машиной, водитель которой впоследствии скончался в больнице.

ЕТ
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