Адвокат Михаила Ефремова подтвердил, что актеру стало плохо

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9 июня 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Адвокат знаменитого российского актера Михаила Ефремова Виталий Чернышев во вторник, 9 июня, рассказал, что у артиста возникли проблемы со здоровьем. Ранее мужчина стал виновником ДТП в центре Москвы.

По словам адвоката, в настоящий момент Михаил Ефремов плохо себя чувствует, врачи оказывают ему медицинскую помощь.

Ранее сегодня стало известно, что самочувствие актера ухудшилось перед проведением повторного допроса.

Напомним, накануне вечером Ефремов, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с другой машиной. Водитель второго автомобиля скончался в больнице.

Известно, что артисту грозит до 12 лет колонии.