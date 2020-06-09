В Кремле прокомментировали ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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9 июня 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Во вторник, 9 июня, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек.

Песков подчеркнул, что речь идет о трагическом и чудовищном случае, когда за рулем находился пьяный водитель. "Неважно, кто он", – уточнил пресс-секретарь российского лидера и указал на то, что в результате действий автомобилиста погиб человек.

По словам Дмитрия Пескова, в настоящий момент в Кремле "вообще не думают", следует ли лишать Михаила Ефремова звания заслуженного артиста России после устроенной им аварии.