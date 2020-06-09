Жена Михаила Ефремова отказалась говорить о ДТП с участием супруга

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9 июня 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Пятая жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова отказалась обсуждать с журналистами случившееся с супругом. Накануне мужчина стал виновником дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы.

Установлено, что Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии пострадал водитель автомобиля, в который врезался джип актера. Впоследствии он скончался в больнице.

Корреспондент портала teleprogramma.pro дозвонился во вторник нынешней супруге народного артиста России. Софья Кругликова подняла трубку, услышала вопрос и ответила: "Вы журналист?! Я не даю комментариев". После этого жена Михаила Ефремова положила трубку.