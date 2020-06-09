В Петрозаводске студент на скутере попал под грузовик

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9 июня 2020, 09:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rk.karelia.ru

фото: сайт МВД РФ

В Петрозаводске на улице Боровая, у дома №11, молодой человек влетел на скутере в грузовую машину с прицепом. Об этом сообщили в понедельник, 8 июня, в ГИБДД по Республике Карелия.

Сотрудники ведомства рассказали, что 18-летний мужчина, выезжая на главную дорогу со стороны торговых павильонов, врезался в КамАЗ, на котором был каток. В результате удара молодого человека протащило еще несколько метров, и он оказался под передним колесом прицепа-трала. По предварительным данным, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии в Детскую республиканскую больницу.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей происшествия.

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