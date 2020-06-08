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В Калмыкии возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и трех ее детей

, 23:02 [ «Аргументы Недели» ]

В Калмыкии возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и трех ее детей
Спецмашина СКР. Фото: сайт СК РФ

В следственном управлении СК Российской Федерации по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело по факту убийства.

«8 июня в одной из домов города Элисты обнаружено тело 35-летней женщины, а также ее детей 2009, 2012 и 2020 годов рождения с множественными ножевыми ранениями», - говорится в сообщении регионального управления следкома.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, допрашиваются отец потерпевших, который первым нашел тела убитых, родственники и знакомые.

По данным местных СМИ, дети погибли от рук 35-летней матери, котораязатем покончила самоубийством.

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ДВа

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