Разлив десятка тонн нефти произошел в Заполярье

На территории Дюсушевского месторождения в Ненецком автономном округе (НАО) произошла разгерметизация скважины, разлилось десять тонн нефтесодержащей жидкости, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Площадь загрязнения составила около 50 кв. м. Сейчас скважина, которая принадлежит компании "Полярное сияние", перекрыта. Разлив нефти прекратился. На место должны прибыть специалисты Ростехнадзора, однако доступ к месту аварии осложнен из-за метеоусловий. Вертолет сейчас ожидает согласования вылета. Причины и обстоятельства разлива нефти устанавливаются.