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Разлив десятка тонн нефти произошел в Заполярье

, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]

Разлив десятка тонн нефти произошел в Заполярье
разлив нефти, Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Globallookpress

На территории Дюсушевского месторождения в Ненецком автономном округе (НАО) произошла разгерметизация скважины, разлилось десять тонн нефтесодержащей жидкости, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Площадь загрязнения составила около 50 кв. м. Сейчас скважина, которая принадлежит компании "Полярное сияние", перекрыта. Разлив нефти прекратился. На место должны прибыть специалисты Ростехнадзора, однако доступ к месту аварии осложнен из-за метеоусловий. Вертолет сейчас ожидает согласования вылета. Причины и обстоятельства разлива нефти устанавливаются.

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НС

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