В Нижегородской области шесть человек пострадали в результате ДТП

В Нижегородской области шесть человек, в том числе подросток, получили травмы при столкновении четырех легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.
Инцидент произошел в понедельник на 54 километре автодороги Нижний Новгород - Саратов. По предварительным данным, водитель машины выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с тремя автомобилями.
В результате шестеро получили травмы, в том числе 13-летняя девочка. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось: в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения по факту ДТП с участием Ferrari.