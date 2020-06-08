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Аргументы Недели Происшествия 13+

В Нижегородской области шесть человек пострадали в результате ДТП

, 16:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Нижегородской области шесть человек пострадали в результате ДТП
Машина. Фото: pixabay.com

В Нижегородской области шесть человек, в том числе подросток, получили травмы при столкновении четырех легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Инцидент произошел в понедельник на 54 километре автодороги Нижний Новгород - Саратов.  По предварительным данным, водитель машины выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с тремя автомобилями.

В результате шестеро получили травмы, в том числе 13-летняя девочка. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось: в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения по факту ДТП с участием Ferrari.  

ЕЧ

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