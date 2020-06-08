В Петербурге завели уголовное дело после аварии с участием Ferrari

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8 июня 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Руль. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения по факту ДТП с участием Ferrari. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Известно: дело возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Авария произошла в воскресенье около 16.30 на пересечении Большого проспекта Петроградской стороны и Введенской улицы. Один человек погиб, двое пострадали при столкновении двух легковых машин. ДТП произошло

Ранее сообщалось: российский премьер-министр Михаил Мишустин днем в понедельник объявил, что страна открывает границы для выезда граждан за рубеж с целью работы, учебы или же для лечения родственников.