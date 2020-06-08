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В Петербурге на детской площадке неизвестные избили ребенка

, 11:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Петербурге на детской площадке неизвестные избили ребенка
Ребенок. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге неизвестные избили 10-летнего мальчика в поселке Парголово. Об этом сообщили в главке МВД по городу и Ленинградской области.

Сейчас ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован для оказания медицинской помощи. Полицией проводятся мероприятия по установлению личностей нападавших и их задержанию.

Известно, что инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 7 мая. В полицию обратилась мать пострадавшего, которая рассказала, что ее сына избили на детской площадке неизвестные и скрылись.

Ранее сообщалось: мужчине, который открыл стрельбу во дворе жилого дома на юго-западе Москвы, в случае обвинительного приговора может грозить пожизненное заключение. 

ЕЧ

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