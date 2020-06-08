В Петербурге на детской площадке неизвестные избили ребенка

В Санкт-Петербурге неизвестные избили 10-летнего мальчика в поселке Парголово. Об этом сообщили в главке МВД по городу и Ленинградской области.
Сейчас ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован для оказания медицинской помощи. Полицией проводятся мероприятия по установлению личностей нападавших и их задержанию.
Известно, что инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 7 мая. В полицию обратилась мать пострадавшего, которая рассказала, что ее сына избили на детской площадке неизвестные и скрылись.
Ранее сообщалось: мужчине, который открыл стрельбу во дворе жилого дома на юго-западе Москвы, в случае обвинительного приговора может грозить пожизненное заключение.