В Приморье женщину и ребенка насмерть сбил грузовой поезд

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8 июня 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

рельсы, pixabay.com

В Спасском районе Приморья под колесами грузового поезда погибли женщина и маленький ребенок. По факту случившегося, как сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, возбуждено дело.

Происшествие случилось утром понедельник, 8 июня. Женщина и маленький ребенок были смертельно травмированы грузовым поездом на перегоне Спасск-Дальний – Старый Ключ Спасского района.

В настоящий момент на месте работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух лиц".