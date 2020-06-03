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В городском округе Ивантеевка электропоезд сбил мужчину

, 16:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

В городском округе Ивантеевка электропоезд сбил мужчину
фото: pixabey

В городском округе Ивантеевка, на станции Детская, электропоезд сбил мужчину и его двухлетнюю дочь. Девочка выжила, мужчина погиб. Об этом сообщила старший помощник руководителя  Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

3 июня, примерно в 9:00, на станции Детская Ярославского направления Московской железной дороги мужчина 1979 года рождения, держа на руках свою двухлетнюю дочь, был травмирован электропоездом Фрязино – Москва. От полученных травм он скончался на месте, девочку доставили в медицинское учреждение», –  передала собеседница агентства.  

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство ребёнка. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.

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