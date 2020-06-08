На Украине четыре человека скончались в аварии с грузовиком

На трассе Киев – Чоп в Ровненской области на Украине произошла авария с участием трех легковых автомобилей и грузовика. Об этом сообщила пресс-служба областного управления полиции.
ДТП случилось 7 июня вечером. По предварительной информации, погибли четыре человека - водитель и пассажиры легковушки «Chevrolet Aveo», также травмирован управляющий «Audi».
Госслужба по чрезвычайным ситуациям уточнила: среди погибших был ребенок.
Ранее сообщалось: утром в понедельник, 8 июня, стало известно, что в городе Сиэтл, расположенном в американском штате Вашингтон, автомобиль въехал в толпу граждан, которые протестовали против жестокости полиции.