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На Украине четыре человека скончались в аварии с грузовиком

, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

На Украине четыре человека скончались в аварии с грузовиком
Грузовик. Фото: pixabay.com

На трассе Киев – Чоп в Ровненской области на Украине произошла авария с участием трех легковых автомобилей и грузовика.  Об этом сообщила пресс-служба областного управления полиции.

ДТП случилось 7 июня вечером. По предварительной информации, погибли четыре человека - водитель и пассажиры легковушки «Chevrolet Aveo», также травмирован управляющий «Audi».

Госслужба по чрезвычайным ситуациям уточнила: среди погибших был ребенок.

Ранее сообщалось: утром в понедельник, 8 июня, стало известно, что в городе Сиэтл, расположенном в американском штате Вашингтон, автомобиль въехал в толпу граждан, которые протестовали против жестокости полиции.

ЕЧ

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