С помощью противотанковой пушки потушили возгорание на нефтескважине в Иркутской области

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7 июня 2020, 20:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: сайт МЧС РФ

В воскресенье, 7 июня, потушили пылающую нефтяную скважину в Усть-Кутском районе на севере Иркутской области. 30 мая загорелось месторождение на Аянском (Западном) участке недр, который осваивает дочернее предприятие Иркутской нефтяной компании (ИНК).

Сергей Шойгу распорядился, чтобы на место происшествия направили противотанковое орудие МТ-12 «Рапира».

«К ликвидации пожара были привлечены силы военных артиллеристов, которые выстрелом срезали фонтанную арматуру и произвели герметизацию скважины … было полностью ликвидировано сегодня, 7 июня, в 17:38 (12:38 мск)», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Причиной возгорания стала разгерметизация соединительного шланга и выброса нефтегазовой смеси, которая попала на распределительную коробку. Оценивается экологических ущерб.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на предложение госсекретаря США Майка Помпео о помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске.