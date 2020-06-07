Дознавательница из Уфы намерена оспорить решение суда об оправдании своих бывших коллег

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7 июня 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото:суд, pixabay.com

Стало известно, что Башкирский суд оправдал двух экс-полицейских, обвиненных в изнасиловании 23-летней девушки-коллеги. При этом потерпевшая Гульназ Фахтлисламова намерена оспорить решение суда. Громкий скандал в Уфе разгорелся осенью 2018 года.

«Это зверское преступление совершили трое, и я всегда буду говорить об этом. Потому что я это пережила. Я борюсь за себя, за свое имя, за своих родителей», - высказала девушка в программе «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.

Гульназ вспоминает, что ее вызвали «по приказу» и она не могла не подчиниться требованиям вышестоящего руководства. По ее словам, она не подозревала, что может произойти дальше.

«Меня отвлекали, все время задавали какие-то вопросы. В тот момент, когда я хотела уйти, мне просто не дали этого сделать», - поделилась дознавательница.

Напомним, что Кировский суд Уфы 26 декабря 2019 года приговорил за изнасилование дознавательницы бывших полицейских Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева к семи годам лишения свободы, Павла Яромчука - к шести годам, также обязав их выплатить потерпевшей 3 млн рублей.