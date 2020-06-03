В Башкирии суд оправдал экс-полицейских, обвиненных в изнасиловании коллеги

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3 июня 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Верховный суд Башкирии оправдал двух бывших сотрудников полиции в Уфе Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании 23-летней девушки-коллеги. Третьему обвиненному Павлу Яромчуку сократили срок на два года до четырех лет.

Эту новость сообщил адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков, - передает РИА Новости.

Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Гузель Масагутова сообщила, что прокуратура обжалует приговор Верховного суда Башкирии, который полностью оправдал бывших полицейских Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева, осужденных к семи годам заключения за изнасилование коллеги, передает ТАСС.

Кировский суд Уфы 26 декабря 2019 года приговорил за изнасилование дознавательницы бывших полицейских Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева к семи годам лишения свободы, Павла Яромчука - к шести годам, также обязав их выплатить потерпевшей 3 млн рублей. Прокуратура просила ужесточить наказание, а также лишить подсудимых специальных званий. Они также должны были заплатить потерпевшей три миллиона рублей компенсации за моральный вред. Защита экс-полицейских, прокуратура Башкирии, которая просила назначить им до девяти лет лишения свободы, а также потерпевшая сторона обжаловали решение суда.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года полицейские напали на 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфе. Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц.

Полицейские были уволены из ОВД. Потерпевшую уволили за употребление алкоголя в рабочее время.