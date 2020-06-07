В Хабаровске автомобиль совершил наезд на остановку, погибли мужчина и его маленький сын

Аргументы Недели → Происшествия 13+

7 июня 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Хабаровске автомобиль врезался в остановку и перевернулся, вследствие чего погибли мужчина и его трехлетний сын. Соответствующую информацию предоставили в управлении ГИБДД по Хабаровскому краю.

Авария случилась накануне вечером неподалеку от регулируемого перекрестка в районе улицы лейтенанта Орлова и Облачного переулка.

Установлено, что водитель иномарки не выдержал боковой интервал, столкнулся с машиной, двигавшейся в попутном направлении, после чего продолжил неконтролируемое движение и проехал перекресток на красный свет. После этого автомобиль врезался в дорожное ограждение, опрокинулся и совершил наезд на двух пешеходов, которые находились на остановке. Ребенок скончался на месте, а его отец умер в больнице.

Известно, что виновник ДТП был в нетрезвом состоянии.