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7 июня 2020, 07:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Автомобильный мост частично обрушился в Красноярском крае из-за непрекращающихся дождей. Соответствующую информацию предоставили сотрудники регионального главка Министерства внутренних дел.

Происшествие случилось в Партизанском районе на 65-м километре автодороги Партизанское – Мина. Из-за частичного обрушения моста в настоящий момент транспортное сообщение с пятью населенными пунктами осуществляется по дороге Саяны – Выезжий Лог.

На месте инцидента находятся сотрудники ГИБДД и дорожной организации. Движение транспорта будет возобновлено после восстановления конструкции.