Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Автомобильный мост частично обрушился в Красноярском крае

, 07:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Автомобильный мост частично обрушился в Красноярском крае
машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Автомобильный мост частично обрушился в Красноярском крае из-за непрекращающихся дождей. Соответствующую информацию предоставили сотрудники регионального главка Министерства внутренних дел.

Происшествие случилось в Партизанском районе на 65-м километре автодороги Партизанское – Мина. Из-за частичного обрушения моста в настоящий момент транспортное сообщение с пятью населенными пунктами осуществляется по дороге Саяны – Выезжий Лог.

На месте инцидента находятся сотрудники ГИБДД и дорожной организации. Движение транспорта будет возобновлено после восстановления конструкции.

ЕТ

В мире

Экс-министр юстиции Украины заявила, что Зеленский обманул своих избирателей

Экс-министр юстиции Украины заявила, что Зеленский обманул своих избирателей

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что кадровая политика президента Владимира Зеленского говорит о том, что он обманул своих избирателей, обещая избавляться от чиновников старой команды.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью