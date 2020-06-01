В Мурманской области обрушился железнодорожный мост

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1 июня 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]

Ремонтные работы. Фото: соцсети

В Мурманске в понедельник, 1 июня, обрушилась часть железнодорожного моста, который соединяет город с остальной страной. Отмечается, что обрушение произошло из-за подмытой опоры. Насыпь опоры начало подмывать в субботу.

В региональном МЧС сообщили, что при разрушении моста не пострадали ни люди, ни техника. «Сегодня в 14:30 пострадавшая опора не выдержала и вследствие этого произошло обрушение надводной части моста. Благодаря слаженной работе представителей ГУ МЧС России по Мурманской области, ОАО "РЖД" и взаимодействующих структур удалось грамотно оценить риски и избежать жертв», - рассказали в ведомстве.

В региональном правительстве отметили, что восстановление моста предположительно займет меньше месяца. "Своевременная работа и остановка движения поездов позволили избежать непредсказуемых последствий", — Заявил губернатор региона Андрей Чибис.