Опубликованы снимки нефтяного пятна в Волге

В Саратове в районе Увекского ковша Волгоградского водохранилища в реке Волга обнаружили нефтяное пятно. Об этом сообщили в субботу, 6 июня, в областной прокуратуре.
«Прокуратурой Саратовской области совместно с прокуратурой города Саратова и прокуратурой Заводского района г. Саратова организована проверка … Совместно со специалистами лаборатории отобраны пробы воды в целях определения степени загрязнения. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - уточнили в ведомстве.
На опубликованных кадрах можно заметить боновые заграждения недалеко от темного пятна в воде.
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