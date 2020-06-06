Опубликованы снимки нефтяного пятна в Волге

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6 июня 2020, 18:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Волга, pixabay.com

В Саратове в районе Увекского ковша Волгоградского водохранилища в реке Волга обнаружили нефтяное пятно. Об этом сообщили в субботу, 6 июня, в областной прокуратуре.

«Прокуратурой Саратовской области совместно с прокуратурой города Саратова и прокуратурой Заводского района г. Саратова организована проверка … Совместно со специалистами лаборатории отобраны пробы воды в целях определения степени загрязнения. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - уточнили в ведомстве.

На опубликованных кадрах можно заметить боновые заграждения недалеко от темного пятна в воде.

Ранее «Роскомос» разместил спутниковые снимки разлива дизельного топлива в Норильске.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПРОКУРАТУРА САРАТОВСКОЙ ОБЛ. (@sarprok.ru) 6 Июн 2020 в 5:42 PDT