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Опубликованы снимки нефтяного пятна в Волге

, 18:50 [ «Аргументы Недели» ]

Опубликованы снимки нефтяного пятна в Волге
фото: Волга, pixabay.com

В Саратове в районе Увекского ковша Волгоградского водохранилища в реке Волга обнаружили нефтяное пятно. Об этом сообщили в субботу, 6 июня, в областной прокуратуре.

«Прокуратурой Саратовской области совместно с прокуратурой города Саратова и прокуратурой Заводского района г. Саратова организована проверка … Совместно со специалистами лаборатории отобраны пробы воды в целях определения степени загрязнения. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - уточнили в ведомстве.

На опубликованных кадрах можно заметить боновые заграждения недалеко от темного пятна в воде.

Ранее «Роскомос» разместил спутниковые снимки разлива дизельного топлива в Норильске.

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Публикация от ПРОКУРАТУРА САРАТОВСКОЙ ОБЛ. (@sarprok.ru)

БА
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