В Новгородской области произошла утечка мазута в реку

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5 июня 2020, 19:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

маслянистые пятна на воде, Nikolay Gyngazov/Russian Look

В Новгородской области спасатели занимаются ликвидацией последствий утечки мазута из бочки на берегу реки Перетна в Окуловке. Соответствующие данные предоставили в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее сегодня на реке были замечены маслянистые пятна. Согласно предварительной информации, объем вылившегося из бочки мазута составляет 300-400 литров. Большая часть жидкости попала на землю. Течь удалось к настоящему моменту устранить.

На место выехали специалисты 11 отряда ППС ГПС Новгородской области, оперативная группа регионального главка МЧС, сотрудники администрации района, прокуроры, а также спасатели. Позже будут произведены установка боновых заграждений и уборка грунта.