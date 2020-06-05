В Новгородской области произошла утечка мазута в реку

В Новгородской области спасатели занимаются ликвидацией последствий утечки мазута из бочки на берегу реки Перетна в Окуловке. Соответствующие данные предоставили в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее сегодня на реке были замечены маслянистые пятна. Согласно предварительной информации, объем вылившегося из бочки мазута составляет 300-400 литров. Большая часть жидкости попала на землю. Течь удалось к настоящему моменту устранить.
На место выехали специалисты 11 отряда ППС ГПС Новгородской области, оперативная группа регионального главка МЧС, сотрудники администрации района, прокуроры, а также спасатели. Позже будут произведены установка боновых заграждений и уборка грунта.